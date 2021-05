easyJet facilita descontos nos testes covid-19

A companhia aérea low cost estabeleceu uma parceira com a Unilabs com o objectivo de fornecer testes covid-19 acessíveis aos passageiros que partem de Portugal e Espanha, quando estes são requisitados para entrada em países para onde a easyJet voa.

Segundo o acordo assinado, os clientes da easyJet passam a ter acesso a um desconto de 15% no valor do teste, ao realizar a sua reserva através do site da companhia aérea. A reserva do voo dá acesso a um código exclusivo, a ser utilizado para a reserva num dos centros de recolha Unilabs.

A Unilabs oferece testes de PCR e também testes de antígeno e sorologia. Não conta, contudo, com nenhum centro de rastreio na Região Autónoma da Madeira.

"Encontramo-nos numa fase crucial para a retoma do sector do turismo e dos transportes, por isso é muito importante unir esforços no sentido de oferecer a quem viajar soluções rápidas e acessíveis para a sua deslocação”, atesta José Lopes, director-geral da easyJet para Portugal.