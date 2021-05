Com a touca a cair e nervos à flor da pele, Maria bateu recorde com 35 anos

A 13 de Maio, Maria bateu o recorde mais antigo da natação madeirense, em piscina de 25, que pertencia à nadadora Carla Patrícia Telo, do CNF Funchal: 18:53.50 - Recorde Regional Juvenil A - 04/01/1986.

35 anos depois, na sua primeira prova de 1500, Maria Costa estabeleceu nova marca regional: 18:48.70.

“Eu não ia participar nessa prova, não gosto muito de provas de fundo. O meu treinador é que me incentivou a nadar os 1500, porque tenho treinado bem e… deu no que deu (risos)”, recorda a nadadora do Nacional, que teve de ultrapassar alguns percalços dentro da piscina.

A meio da prova estava um pouco nervosa, porque são 60 piscinas e quando eu ia nas 20 pensei: ainda faltam 40! Depois, a touca começou a cair a meio, fiquei mais stressada ainda. Mas no final, quando cheguei à parede e vi toda a gente da minha equipa a festejar e a me dar os parabéns perguntei: “Consegui?” Estava incrédula!. Maria Costa, nadadora do CD Nacional

“Ela não acreditava, mas eu acreditei nela”

Quem nunca duvidou foi o treinador Nuno Franco. “Disse à Maria que devíamos apostar nisso, apesar do treino dela, neste momento, não estar direccionado para aquela prova. Tivemos uns meses sem treinar, devido à pandemia, e ela está mais operacional para 100 e 200 metros. Nesta altura não tinha a carga suficiente para fazer uma prova desta distância. Por isso, ela não acreditava, mas eu acreditei nela. Sei que ela treina bem, gosta da modalidade, não falta a um treino, faz bi-diários, por isso só tinha que ser bom”, conta o técnico do Nacional.

Nuno Franco lembra que Maria Costa tem recordes de 100 e 200 costas que, curiosamente, eram as provas que a mãe também fazia. “Ela é muito boa nos 200 estilos e fez grandes provas nos 200 crol. Este recorde nos 1500 foi a cereja no topo do bolo”, acrescenta.

A nadadora Maria Costa, com o seu treinador Nuno Franco, Foto: Rui Silva /ASPRESS

Recordes regionais de Maria Costa

PROVA RECORDE DATA 50 Costas Recorde Regional Inf A: 2:33.29 08/06/2019 100 Costas Recorde Regional Inf A: 1:10.41 08/06/2019 200 Costas Recorde Regional Juv B: 2:26.17 07/03/2020 200 Estilos Recorde Regional Juv B: 2:30.06 08/03/2020 1.500 Estilos Recorde Regional Juv A: 18:48.70 13/05/2021

A nadadora Carla Patrícia Telo também reagiu à nova marca de Maria Costa, deixando nas redes sociais uma mensagem de parabéns ao treinador "pelo trabalho desenvolvido na natação madeirense e à Maria pelo seu talento e empenho".

Uma família de tradição na natação

Maria Costa, 15 anos, faz natação desde os cinco na escola, mas só começou a competir a partir dos 10, altura em que foi para o CD Nacional, muito influenciada pela mãe, Mónica Freitas Costa, antiga nadadora do clube alvinegro.

“Quando fui para o quinto ano a minha mãe decidiu colocar-me no Nacional e aí fui evoluindo. Gostava muito de andebol, mas acabei por ceder às influências dos meus pais e das minhas tias. Mas comecei a fazer amigos e a competir e percebi que era mesmo da natação que eu gostava, era como se estivesse destinado”.

Maria nasceu numa família de nadadores, conforme salienta o seu treinador, Nuno Franco:

“Não só a mãe nadou, como as tias. Eu, também sou primo da Mónica, e nadei com ela. O meu pai, Vicente Franco, foi treinador da mãe dela e eu agora treino a Maria. É uma família de tradição na natação. A Maria também olha para o passado e gosta de se sentir bem ali no meio.”

Ver Galeria Mónica Freitas Costa, em baixo à direita, e Nuno Franco, atrás., Foto DR

“A minha mãe apoia-me bastante, desde o início. Dá-me conselhos e quando eu estou muito nervosa ela diz-me: tem calma, estás preparada, trabalhaste bem, dedicaste-te por isso vai correr bem”.

A jovem nadadora do Nacional reconhece que além do incentivo da família e do treinador, vencer provas e bater recordes traz uma motivação acrescida, sobretudo porque o dia-a-dia é muito preenchido e por vezes faltam forças para prosseguir.

"Foi muito bom e dá mais estímulo. No dia seguinte estava ainda mais motivada para treinar, apesar de ter muitas actividades. Tenho aulas, explicações, academia e é difícil encaixar os treinos. Com a ajuda da minha mãe, estou a adaptar-me, mas há uns dias em que é difícil conseguir treinar, chego um pouco cansada da escola e já não há muita paciência para treinar (risos). Mas é a vida que eu escolhi e estou muito satisfeita, porque me tem dado muitas coisas boas. Tenho conseguido bons resultados e também tenho feito muitas amizades”, relata a nadadora, que sonha com as olimpíadas.

Gostava muito de ir aos Jogos Olímpicos, mas não sei se é possível. Quando terminar o 12.º e ingressar na Universidade, provavelmente em Lisboa, não sei se vou conseguir continuar a treinar e os estudos vão ter sempre prioridade. Estou no 9.º ano e para o ano vou para a área de Ciências e Tecnologias, com Biologia. Gosto bastante de ciências, do corpo humano e no ensino superior a escolha poderá passar por medicina ou farmácia. Maria Costa, nadadora do CD Nacional

Este fim-de-semana, Maria Costa volta às piscinas, desta vez no Campeonato Nacional zona sul, onde vai nadar cinco provas em piscina de 50 metros, à procura de novos sucessos.