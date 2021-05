O Porto Santo – nomeadamente a apresentação do programa 'Life Dunas' – fechou a primeira de seis conferências, no âmbito do seminário 'Conferências do Ambiente e Acção Climática', que decorreu, esta tarde, na Gare Marítima Internacional do Funchal.

Na ocasião, a gestora do projecto, Nádia Coelho, da Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas (DRAAC), deixou uma mensagem forte:

As alterações climáticas são reais e temos de actuar já.

“Para além dos eventos climáticos extremos frequentes, temos de também e contar com a subida do nível das águas do mar”, disse.

Neste âmbito e a propósito do programa 'Life Dunas' - o “primeiro LIFE CLIMA desenvolvido na Madeira” – explicou que “as dunas são barreiras dinâmicas naturais que impedem o avanço do mar contra a costa terrestre, protegendo todo o seu território interior dos processos de erosão”, pelo que torna-se “imperativo estabelecer medidas que visem o desenvolvimento sustentado destas zonas litorais para evitar e prevenir estes problemas da erosão costeira”.

O 'Life Dunas' é um projecto com financiamento de 55% pelo programa ‘LIFE’ da União Europeia e tem um orçamento previsto a rondar os 3 milhões de euros, tendo a duração de 5 anos (2020-2025).

No final do encontro, depois de abordados os temas das diferentes conferências decorreu um debate sobre ‘A Importância da Acção Climática para a Protecção do Ambiente, a Neutralidade Carbónica e a Resiliência e Segurança das Populações’, moderado pelo director do Diário de Notícias, Ricardo Miguel Oliveira.