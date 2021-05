Estilista espanhol inspira-se na Madeira para a sua nova colecção

Juan Duyos, estilista espanhol, inspirou-se na Madeira para a sua mais recente colecção. A hospitalidade das suas gentes, a natureza luxuriante de mar e floresta com todas as suas cores, as tradições, o artesanato, a cultura e a gastronomia dão o mote para a inspiração.

O estilista está a trabalhar em constante contacto com artesãos da ilha para uma colaboração única para o outono, que vai desfilar na Semana de Moda de Madrid. Além das paisagem e da cultura, a forma como a Madeira tem vindo a lutar contra a pandemia marcaram o estilista.

A Madeira é uma ilha aparentemente simples, vibrante, divertida e com uma diversidade incrível de relevos e paisagens. Sentimo-nos confortáveis. Sentimo-nos muito bem. Ficámos surpreendidos com o seu povo acolhedor e hospitaleiro, que desperta um sentimento de pertença, como se fôssemos locais, e estivéssemos entre amigos: uma ilha tão tua, tão minha, tão nossa! Juan Duoys, estilista

O estilista refere ainda que "cores e cheiros. A gastronomia e o artesanato. É algo que sinto no meu dia-a-dia e que, sempre, me ligará à ilha bem como a admiração que me faz ver como sua população se sente tão enraizada e orgulhosa da sua história e tradições. Até o seu tamanho é perfeito!".

Nuno Vale, Diretor Executivo da Associação de Promoção da Madeira, destaca “estamos encantados que o Juan Duyos se tenha deixado encantar pela Madeira e a nossa natureza, as nossas cores bem como as nossas gentes e o seu artesanato sejam fonte de inspiração para a sua próxima colecção.”