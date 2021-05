Xarabanda apresenta livro 'História da Música na Madeira' de Paulo Esteireiro

A Associação Musical e Cultural Xarabanda apresenta, no próximo dia 26 de Maio, pelas 15 horas, o livro 'História da Música na Madeira', da autoria de Paulo Esteireiro.

A apresentação será feita pelo antropólogo Jorge Torres e decorrerá na sede da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, na travessa das Capuchinhas.

O livro está integrado na coleçcão Cadernos Xarabanda de divulgação de aspectos de cultura regional e visa apresentar uma síntese de cerca de 600 anos de música na Madeira.

Dividido em cinco partes e 41 capítulos, esta edição procura reunir e resumir de forma sistemática, os contributos de centenas de autores e de milhares de notícias de jornais, de modo a apresentar um discurso de conjunto sobre a história da música na Região.

Com esta publicação, fica demonstrado que a história da música na Madeira teve um conjunto elevado de protagonistas, de espaços de atuação, de repertórios e estilos variados, que demonstram a riqueza da atividade musical aqui ocorrida.

A concretização deste projecto é também a demonstração do avanço que os estudos musicológicos tiveram nos últimos 15 anos na Madeira.

Os estudos musicológicos mais recentes, publicados na 'Colecção Madeira Música', bem como um conjunto de investigações de diversos autores, vieram permitir reconstituir a história da música na Madeira de uma forma mais pormenorizada, factual e menos especulativa do que no final do século passado.

A tarefa de realizar uma síntese de toda esta informação disponível foi complexa e teria sido possível estruturar este livro de outro modo. Ou seja, esta edição não é senão uma proposta, entre muitas outras possíveis, de exposição dos factos e das obras que constituem a nossa história da música regional e dos contextos que a caracterizaram, ao longo de seis séculos.

O livro teve o apoio da Câmara Municipal do Funchal e estará, posteriormente, disponível para venda na Associação Musical e Cultural Xarabanda, na Livraria Esperança e no site Wook.pt (Porto Editora) ao preço de 15 euros.