Cinco substituições no futebol permitidas até ao fim de 2022

As equipas de futebol vão poder continuar a fazer um máximo de cinco substituições durante os jogos até ao fim de 2022, o que inclui o Campeonato do Mundo do Qatar, decidiu hoje o International Board (IFAB).

Esta alteração à terceira lei do jogo, que anteriormente previa o máximo de três alterações por desafio, foi consumada em maio de 2020 e deveria vigorar somente até ao fim de 2021 para competições de clubes e 31 de julho de 2022 nas provas internacionais.

Esta medida, decidida hoje em reunião por videoconferência do IFAB, está relacionada com a pandemia de covid-19, que tem obrigado os jogadores a maior desgaste físico.

A IFAB recebeu relatórios de várias entidades sobre o impacto da pandemia nos atletas e ouviu igualmente diversos organismos ligados ao futebol.

O Campeonato do Mundo de futebol vai decorrer no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.