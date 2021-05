Camisolas da Juventus 2021/2022 'contam' com CR7

Juventus e a conceituada marca mundial, Adidas apresentaram recentemente a nova camisola para a época 2021/2022.

Nesta apresentação o destaque vai para o madeirense Cristiano Ronaldo que foi um dos escolhidos para as fotos e vídeos da apresentação, que veio a ser divulgada hoje pelo clube, através das redes sociais.

"As nossas raízes, a nossa casa, o nosso olhar para o futuro. Tudo isto está presente na camisola da casa 2021/22 hoje revelada, que comemora dez anos no Estádio Allianz", pode ler-se na notícia colocada no sítio oficial da Juventus.

"A nova camisola foi concebida a partir da estética clássica do clube, revisitada em um tom moderno, e que se inspira no Estádio Allianz, que orgulhosamente chamamos de casa desde 2011. Com a estrela e o design pentagonal do lendário filme 'Caminho das Estrelas' integrados ao tecido da camisa, esta presta homenagem aos jogadores icónicos que fizeram a história da Juventus, mas também à torcida, que desempenhou um papel fundamental para fazer do Estádio o símbolo que é hoje”, pode ler-se ainda no sítio da internet do clube.

De referir que as novas camisolas farão a sua estreia na partida importante, desta quarta-feira, onde a Juventus disputa a final da Taça de Itália diante do Atalanta.

O clube também irá usar no último jogo da liga italiana, diante do Bolonha, em partida agendada para este domingo, dia 23 de Maio.