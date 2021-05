Madeira está atrás do país na produção de renováveis, mas o saldo é positivo

Apesar da Região produzir menos energia renovável do que o resto do país, o saldo da Região é positivo e a flutuação desta produção ao longo dos anos (que não acontece nos Açores, onde é constante) tem explicação.

Como o DIÁRIO conta na edição desta sexta-feira, as contas da Direcção Geral de Energia e Geologia mostram que, de Abril de 2020 a Março de 2021, a Madeira foi a Região do país que menos produziu energia renovável (252 gigawatts horas).

Apesar de, em 2005 e 2006 a Madeira ter conseguido produzir mais energia limpa do que os Açores e que, nesses dois anos anos e até 2008 a energia renovável produzida na Região tenha sido superior à produzida no Algarve, a partir de 2009, os valores da Madeira ficaram sempre abaixo do resto do país.

Ainda assim, o biólogo Helder Spínola, explica que o saldo da evolução da Região em relação às energias renováveis é positivo: “Para a produção de electricidade que é progressiva e vai melhorando ao longo do tempo, mas tem uma maior instabilidade de ano para ano. Dá um passo à frente e dois atrás, há avanços e recuos, mas no conjunto é uma evolução positiva, embora relativamente lenta”.

Mas há uma explicação para esta instabilidade: “Uma vez que as energias renováveis são muitos instáveis - porque hoje pode estar sol e amanhã não; esta semana pode dar muito vento e para a semana não; este ano pode ser muito chuvoso e o ano anterior pode não ter sido e, por isso, há menos produção hidroeléctrica”. Ou seja, para Regiões como a Madeira, a capacidade de armazenamento da energia é uma das soluções: “Não sob a forma de electricidade, mas em baterias, barragens ou outras formas que venham a surgir, para conseguir uma maior estabilidade desta energia”

Nos Açores, por exemplo, não acontecem estes “avanços e recuos porque têm uma forma de energia que nós não temos, pelo menos por enquanto: a energia geotérmica, que é bastante estável. Eles têm actividade vulcânica mais activa e isso permite-lhes ter, através desse aproveitamento de energia, uma garantia de uma certa constância na produção de energia de fontes renováveis”, explica o biólogo madeirense.

Na Madeira, a energia mais estável é a da Estação da Meia Serra, que a produz através da queima de biomassa, lembra Hélder Spínola- ainda que não seja totalmente renovável porque também recebe plásticos.

Na Madeira, 2018 foi o melhor ano para produção de renováveis,, com 259 Gigawatts hora e 2007 o pior, com

104 Gigawatts hora. Ainda que a Região tenha produzido menos energia renovável do que o reso do país nos últimos anos, 2020 representou um aumento de 16% em relação a 2019