ANACOM promove debate sobre cabos submarinos

A Anacom, em coadjuvação ao Governo, teve um papel fundamental na implementação do novo Anel CAM (ligação por cabo submarino entre o continente, os Açores e a Madeira), mas também para que o mesmo fosse dotado de detecção sísmica ambiental.

Este Anel irá integrar o ramo doméstico (um par de fibras óticas entre a Madeira e o continente) do cabo submarino Ellalink, que vai assegurar a ligação ente a Europa e a América do Sul, sendo este sistema internacional inaugurado a 1 de Junho próximo.

Tendo em conta a importância dos cabos submarinos, a Anacom está a promover o debate em torno da relevância dos mesmos e do seu contributo para o desenvolvimento da economia e da sociedade em geral. Neste sentido está a organizar dois eventos que decorrem nos próximos dias.

Nos dias 27 e 28 de Maio vai decorrer a Conferência sobre a 'Conectividade Internacional e a Plataforma Atlântica Europeia de Dados', organizada em conjunto com o Ministério das Infraestruturas e da Habitação, no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.

O objectivo é "reforçar o papel da União Europeia (UE) como actor digital global, promovendo a conectividade internacional, dentro da UE e entre a UE e outros continentes e regiões", explica a Anacom em nota de imprensa.

Esta conferência é pública e realiza-se na Zona Industrial e Logística de Sines, conforme programa disponível no site da ANACOM, também podendo ser assistida remotamente por qualquer interessado(a).

Já no dia 3 de Junho, pelas 12h30, realiza-se o evento público on-line “Atlantic SMART Cables: Challenges and Opportunities of the CAM Ring”, organizado pela ANACOM, em parceria com o Atlantic International Research Center (AIR Centre), como evento paralelo à conferência All-Atlantic 2021 .

"O workshop irá debater o conceito de SMART Cables e discutir a utilização de cabos submarinos de telecomunicações para monitorização sísmica e ambiental no contexto da substituição do Anel que assegura a interligação Continente, Açores e Ilha da Madeira (CAM)".

Este workshop poderá ser seguido remotamente por qualquer interessado(a), conforme programa disponível no site da ANACOM, estando todavia sujeito a inscrição prévia através deste formulário.