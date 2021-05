Fósseis com 7 milhões de anos expostos na terça-feira em São Vicente

A 'Rota da Cal - Associação de Investigação e Divulgação de Fornos de Cal', em São Vicente, associa-se na próxima terça-feira às comemorações do Dia Internacional dos Museus com um programa especial e gratuito. O tema é "O futuro dos Museus: recuperar e reimaginar".

Assim, será apresentada a recuperação efectuada ao fabrico de cal na única pedreira de calcário na ilha da Madeira e no único forno de cal visitável. No museu podem ainda contemplar fósseis com cerca de 7 milhões de anos de alguns animais marinhos como bivalves, corais e ouriços-do-mar, pois a Achada do Furtado do Barrinho, nos Lameiros, em São Vicente, já foi um fundo marinho.

Os interessados neste programa devem entrar em contacto com a organização através do endereço de e-mail [email protected]. A visita é gratuita. É aconselhada o uso de vestuário e calçado adequados a uma caminhada por uma vereda tradicional.