Semana começa com 10 casos de covid-19 nas escolas

Esta segunda-feira há a reportar 10 novos casos de covid-19 nas escolas da Madeira. Nem todos são entre alunos. Há também funcionários entre os novos 'positivos'.

Dois dos novos infectados são alunos da Escola Básica do 1.º ciclo/PE do Monte. "Na sequência, três turmas (36 alunos) e quatro docentes estão em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde", informou ainda há pouco a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE).

Na Escola Básica do 1.º ciclo/PE do Caniçal uma criança e um assistente operacional testaram positivo. Uma sala do pré-escolar, com 21 crianças, duas educadoras e uma auxiliar estão em isolamento profilático.

Um aluno da Escola Secundária de Francisco Franco contribui para os números de hoje. Uma turma com 26 alunos está em regime de aulas não presenciais.

Na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos há igualmente um aluno infectado, o mesmo acontecendo na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco. No primeiro caso ficam 21 alunos com aulas à distância, na segunda situação são 15 os estudantes que passam a ter aulas a partir de casa.

Reflectindo, de certa forma, ao aumento de casos que se tem registado no concelho de Santana temos os testes positivos de uma criança da Escola Básica do 1.º ciclo/PE do Faial e São Roque do Faial e de um assistente operacional da Escola Básica do 1.º ciclo/PE de Santana. No caso da criança, levou a que uma sala do pré-escolar, com 11 alunos, duas educadoras e duas auxiliares cumpram quarentena preventiva.

O 10.º caso reportado esta segunda-feira pela SRE refere-se a um assistente técnico da Escola Básica do 1.º ciclo/PE Eng. Luís Santos Costa, em Machico, que acusou positivo para o SARS-CoV-2.

Hoje há ainda a reportar o contacto de uma criança da Escola Básica do 1.º ciclo/PE Prof. Eleutério de Aguiar, no Funchal, com um caso positivo, fora do contexto escolar, levando a que uma sala (17 crianças) e um docente fiquem em quarentena.