Grupo Pestana com boas perspectivas para o Verão de 2021

As perspectivas do Grupo Pestana para o Verão no Porto Santo são boas.

Paulo Prada, administrador do grupo, disse ao DIÁRIO, que "em termos de reservas para o mês de Junho já temos muitas, como também para os meses de Julho e Agosto. Há semanas que já parámos as vendas nas duas unidades hoteleiras”, acrescentou.

As declarações foram prestadas no dia em que a presença dos britânicos na ilha dourada foi reforçada com a chegada de dois voos provenientes de Londres e Manchester. Paulo Prada sublinha que “os ingleses são o nosso principal mercado juntamente com o mercado português”.

O responsável sublinha que “esta operação com a TUI enche os nossos hotéis”. “Os primeiros voos já chegaram e espero que continuem a vir, espero também que Portugal continue com o semáforo da cor verde, relativamente ao Reino Unido, o que significa que as pessoas poderão a continuar a se movimentar da forma como se movimentam”, disse.

Sobre a presença do grupo Pestana na ilha, Paulo Prada disse que inicialmente “só tinhamos uma unidade hoteleira, que era o” Pestana Porto Santo”, entretanto, abrimos o “Pestana Colombos”, e há semanas, com a operação do Reino Unido, mais os charters de Portugal Continental, e ainda outros clientes que vêm de forma directa, já tivemos de parar as vendas porque já estamos praticamente cheios”, afirmou.