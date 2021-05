Trânsito a fluir com normalidade nesta quarta-feira

Bom dia.

Numa manhã já com muito trânsito na estrada, nomeadamente nos sentidos Santa Cruz-Funchal e Câmara de Lobos-Funchal, habituais zonas de maior confluência de viaturas nas primeiras horas do dia, para já tudo corre normalmente.

As entradas e saídas para a Via rápida apresentam a habitual demora para os veículos que procuram retomar a marcha nessa estrada, o mesmo ocorrendo com as zonas onde os carros procuram sair para aceder mais ao centro do Funchal, com especial enfoque nos nós Pestana Júnior, Viveiros, de Santo António, na Saída Oeste e, já mais perto, na 'rotunda do Hospital' e em toda a 'Cota 40'.