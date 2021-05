Despistou-se e capotou dentro do túnel entre Machico e Caniçal

Uma viatura ligeira despistou-se esta tarde no túnel entre Machico e Caniçal, quando circulava nesse sentido. A viatura terá embatido contra a parede do túnel, capotando de seguida.

Na viatura seguia apenas a condutora, uma senhora com cerca de 40 anos de idade, que saiu do carro pelos seus próprios meios. Quando os Bombeiros Municipais de Machico chegaram ao local, onde também já estava a PSP a tomar conta da ocorrência, a senhora mostrava alguns sinais que tinha batido com a cabeça no acidente.

Foi então imobilizada e levada para o Centro de Saúde de Machico, de onde foi levada há pouco para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.