Estatuto da Região foi aprovado há 21 anos

A 20 de Maio de 1999, a notícia em destaque no DIÁRIO de Notícias era a aprovação do Estatuto da Região na Assembleia da República, "na generalidade e por unanimidade".

A AR "comprometeu-se a finalizar o processo nesta legislatura, ainda que na especialidade sejam feitas algumas alterações. Jardim congratula-se pelo facto, classificando-o como «um passo importante no fim dos contenciosos da Autonomia»."

O então presidente do Governo Regional, "também considerou que com aquela aprovação deu-se «um passo importante no fim dos contenciosos da Autonomia». No entanto, vincou que «ainda não temos o estatuto constitucional que os representantes da maioria do povo madeirense desejam». Segundo Jardim, «falta-nos ainda maior competência legislativa, existe ainda o Ministro da República, falta transferir alguns serviços e algumas competências, háquestões financeiras ainda por esclarecer, enfim, mas é um percurso histórico, e como diriam os chineses, um século na história corresponde a um ano».

Há 21 anos era também notícia que o Governo Regional admitia processar Mário Soares, então cabeça de lista do PS às eleições europeias, pelo facto deste ter reiterado dias antes no Funchal, haver «défice democrático» na Madeira.

Negócios suspeitos na Zona Franca também eram destacados no DIÁRIO, já que uma investigação feita a três altos dirigentes das Finanças de Espanha - suspeitos de corrupção revelou que boa parte dos seus negócios passava por uma empresa da Zona Franca da Madeira - a Marfim Investimentos SA.

As comunidades madeirenses em Jersey e na África do Sul eram também notícia, assim como a instalação da Provedoria da Justiça na Rua do Bom Jesus.

Para saber mais sobre as notícias de há 21 anos, consulte a edição do DIÁRIO do dia 20 de Maio de 1999 através do portal da DRABM através deste link