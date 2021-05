Carro embateu contra transeunte e fugiu

Esta tarde os Bombeiros Municipais de Machico foram chamados ao Sítio João Ferino para assistir um senhor de 72 anos que tinha sido ferido na sequência de um embate de um automóvel.

Segundo foi possível apurar, o senhor estava na via pública com uma fardo de erva, quando um carro que estava a circular embateu no transeunte, fazendo com que caísse e sofresse um ferimento profundo num dos braços. O condutor não parou a viatura.

Os Bombeiros Municipais de Machico transportaram o senhor para o Centro de Saúde de Machico.