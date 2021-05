Mercado da comunicação social está a mexer

Em Abril surgiu o Novo semanário e em Junho é a vez do jornal Tal & Qual regressar às bancas, no dia 9, com periodicidade semanal e sob a direcção de Jorge Morais, jornalista que passou pelo República, A Luta, Correio da Manhã e O Independente. Foi também director do Tal & Qual e do 24 Horas.

O semanário sairá às quartas-feiras com 16 páginas e preço de capa de um euro, avança o Meios e Publicidade, a quem José Paulo Fafe, um dos nove sócios do projecto, explicou que será um jornal de informação geral, leve e que recuperará a irreverência do Tal & Qual.

A empresa responsável pelo regresso do título às bancas é a Parem as Máquinas – Edições e Jornalismo.

O Tal & Qual foi lançado em 1980 com oito páginas pela Repórteres Associados e mais tarde vendido ao grupo suíço Edipresse. Posteriormente foi comprado pela Lusomundo. Encerrou em 2007 a vender cerca de 10 mil exemplares. O titulo estava no portfólio da Global Media, que o cedeu por 10 anos à Parem as Máquinas, explica o Meios e Publicidade.

A equipa do jornal terá seis a sete pessoas. Joaquim Letria, fundador do título, assegura uma coluna de opinião na última página. O Tal & Qual fechou uma parceria com dois jornais regionais: Minho Digital, de Manso Preto, e o Notícias de Coimbra, de Fernando Moura.

Por cá

Na Madeira, o mercado da comunicação social também começou a mexer e, sabe o DIÁRIO, há pelo menos dois novos projectos no horizonte.

O recrutamento de um deles já está em curso e há um concurso para licenciados, até aos 30 anos, na área da Comunicação, que dominem escrita, multimédia e redes sociais.

Por cá, também o DIÁRIO está a cozinhar novidades digitais para apresentar na próxima semana.

Resta esperar pelas próximas notícias.