Zona Franca gera mais de 70% do IRC

A Zona Franca gerou mais de 70% do IRC, na Madeira. O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira explica que as empresas do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) contribuíram, em 2020, com mais de 180 milhões de euros para os cofres da Região.

Outros temas em destaque

Eclipse ao cair do pano: Marítimo goleado (5-1) em Alvalade pelo campeão da I Liga Nacional despromovido fecha época com derrota. Em Itália, Ronaldo conquista o troféu que faltava pela Juventus.

Marítimo regressa à Madeira com 'saco' cheio de golos após goleada em Alvalade (5-1) O Marítimo foi a Alvalade para defrontar o já coroado campeão nacional e regressa a casa com uma saca cheia de golos. Os verde-rubros foram goleados pela turma de Rúben Amorim (5-1) e terminam a temporada em 15.º lugar.

Calado confronta Costa sobre PRR: Vice-presidente reivindica hoje, em Lisboa, reforço de competências na coordenação do Plano de Resiliência, bem como mais um elemento na comissão de acompanhamento.

Apoio a fundo perdido chega a mais sectores: Governo aprova, hoje, extensão do MeP-RAM a mais cinco actividades.

Campos de férias ainda sem ‘luz verde’: Ocupação dos tempos livres de crianças, no Verão, está por definir.

