ŠKODA FABIA desde 14.950€* com caixa automática

Agarra o teu ŠKODA FABIA com condições especiais e aproveita o que este modelo tem para te oferecer:

-Caixa automática DSG

-Espaço interior

-Smartlink com Bluetooth

-330L de capacidade de bagageira

Para saber mais, contacta a nossa gestora de cliente Alison Esteves através do 910703367 ou do e-mail [email protected] ou visita-nos no Caminho do Poço Barral, 31, 9000-155 Funchal.

*ŠKODA FABIA 1.0 TSI 95cv DSG Ambition. Desconto válido apenas nesta campanha de financiamento e nas condições anunciadas. Financiamento em crédito ŠKODA Financial Services, uma marca Volkswagen Bank GmbH, Suc. em Portugal. PVP recomendado de 21.490€. PVP recomendado pós-desconto com Financiamento de 14.950€. Prestação Mensal: 161,98€, inclui 19,19€/mês de Manutenção preventiva. Prazo: 60 meses/75.000km. Valor financiado: 12.650€. Entrada inicial: 2.300€. TAN 6,25%. TAEG 8,28%. MTIC 16.602,56€. Comissão abertura: 300€ + Imposto Selo. **Valor Final Garantido: 7.543,99€ – última prestação do contrato que pode ser liquidada contra a entrega do veículo, desde que observadas as condições indicadas em www.vwfs.pt. No caso de término antes do 18º mês será devida a restituição no montante correspondente a 1.500€. Exclusivo para Concessionários que atuam como Intermediários de Crédito a título acessório. Campanha válida até 30/06/2021. Limitada ao stock existente. Imagem não contratual. Consumos combinados de 5.7 l/100km. Emissões de CO2 de 129 g/km.

*ŠKODA FABIA Break 1.0 TSI 95cv DSG Ambition. Desconto válido apenas nesta campanha de financiamento e nas condições anunciadas. Financiamento em crédito ŠKODA Financial Services, uma marca Volkswagen Bank GmbH, Suc. em Portugal. PVP recomendado de 22.335€. PVP recomendado pós-desconto com Financiamento de 15.950€. Prestação Mensal: 177,37€, inclui 19,19€/mês de Manutenção preventiva. Prazo: 60 meses/75.000km. Valor financiado: 13.650€. Entrada inicial: 2.300€. TAN 6,25%. TAEG 8,24%. MTIC 17.847,39€. Comissão abertura: 300€ + Imposto Selo. **Valor Final Garantido: 7.854,41€ – última prestação do contrato que pode ser liquidada contra a entrega do veículo, desde que observadas as condições indicadas em www.vwfs.pt. No caso de término antes do 18º mês será devida a restituição no montante correspondente a 1.500€. Exclusivo para Concessionários que atuam como Intermediários de Crédito a título acessório. Campanha válida até 30/06/2021. Limitada ao stock existente. Imagem não contratual. Consumos combinados de 5.7 l/100km. Emissões de CO2 de 129 g/km.