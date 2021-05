Mercado Quinhentista com actividades nos dias 5 e 6 de Junho

O projecto Mercado Quinhentista da Escola Básica e Secundária de Machico, em colaboração com a Câmara Municipal, quer manter viva a sua natureza pedagógica e, nesse sentido, está a projectar algumas actividades, sob o tema 'Machiquo, villa quinhentista'.

Nos dias 5 e 6 de Junho, entre as 15 e as 20 horas, estarão patentes ao público três exposições, no Solar do Ribeirinho ('Navegadores Quinhentistas'), no Forte de Nossa Senhora do Amparo ('Instrumentos de Tortura') e na entrada do auditório do Fórum Machico ('Herdeiros dos Capitães do Donatário').

Todas as exposições contarão com a presença do grupo de teatro madeirense Bolo do Caco, que guiarão e acompanharão os visitantes nestas viagens pela história.

Também nesse fim-de-semana, no Solar do Ribeirinho, haverão dois espectáculos diários de música e teatro, às 16 horas e às 19 horas, protagonizados pelos grupos continentais Albaluna e Boca de Cão.

As actividades são de entrada livre e com número limitado de pessoas, de acordo com as regras emanadas pelo Governo Regional e as autoridades de saúde.

Os espectáculos serão também transmitidos on-line na página do Mercado Quinhentista.