Mais de 300 sócios do Centro Português de Caracas aderiram a jornada consular

O Centro Português de Caracas recebeu, no passado fim de semana, de 15 e 16 de Maio, uma jornada de acção de permanência consular, onde foram atendidos mais de 300 sócios.

Sérgio Nunes, presidente do Centro Português de Caracas disse que esta foi a primeira acção de permanência consular deste ano organizada pelo Consulado Geral de Portugal em Caracas naquela instituição. Os sócios poderão fazer a renovação do passaporte e do cartão do cidadão e ainda a obtenção de outros documentos.

O funcionamento da jornada consular decorreu cumprindo com todas as regras e normas em vigor devido à pandemia. A administração do Centro Português de Caracas agradeceu ao Cônsul Geral de Portugal em Caracas, Lícino Bringe do Amaral, por organizar e planear estas jornadas consulares que são tão necessárias para os sócios e espera que nos próximos meses possa acontecer outra.