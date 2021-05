Alunos do Conservatório premiados com ouro na República Checa

Maria Inês Ornelas e Lucas Ismael Faria, alunos do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, voltam a trazer medalhas de ouro para a Madeira, desta vez, da República Checa.

Os jovens acordeonistas participaram no ‘The Czech Accordion OnLine Competition’, realizado em Ostrava.

Entre 2020 e 2021, estes dois alunos de acordeão foram premiados em quatro concursos internacionais: em 2020 obtiveram medalhas de bronze no ‘Australian Accordion Teachers Championships and International Festival’, organizado pela Associação de Professores de Acordeão da Austrália – AATA; este ano, em Março, foram medalhados com prata no ‘BCA International and National Graded Anniversary Festival 2021’, organizado pela Escola Britânica de Acordeonistas – BCA; em Abri alcançaram o mais alto lugar do pódio no ‘Festival Internacional / Concurso de Acordeão e Ensembles de Acordeões - Ritmos Modernos’; e mais recentemente medalhados com ouro no ‘The Czech Accordion OnLine Competition’.

O concurso de acordeão foi realizado na cidade de Ostrava e organizado pelo Centro Criativo desta cidade (TCO). Participaram neste concurso mais de 200 solistas de 17 países, como Brasil, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Lituânia, Letônia, Rússia e Portugal, entre outros.

Esta competição, que decorreu em formato on-line, foi organizada em categorias diferenciadas pela idade e o júri de especialistas, composto por acordeonistas de renome mundial, avaliou as performances utilizando a pontuação de 0 a 25 pontos.

A maioria dos participantes entrou nas primeiras duas categorias: Categoria 'Children I', com 65 participantes, e Categoria 'Children II', com 56 participantes. Os acordeonistas participaram na categoria 'Children II', para idades entre os 12 e 14 anos de idade. O Lucas, com 23.00 pontos obtidos, fechou o pódio dos medalhados com ouro e a Inês, com 24.22 pontos, obteve a pontuação mais alta da categoria, sendo a sua vencedora absoluta.

Os jovens frequentam, actualmente, o 2º ano do curso do Ensino Artístico Especializado do Conservatório e iniciaram o seu percurso artístico nos cursos livres desta instituição. A participação dos acordeonistas foi suportada financeiramente pela AACMM – Associação Amigos do Conservatório de Música da Madeira. A responsabilidade pedagógica e artística destas participações foi do professor Slobodan Sarcevic.