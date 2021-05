Bernardo Sousa/Victor Calado é a segunda melhor dupla nacional no Rali de Portugal

Bernardo Sousa e Victor Calado (Skoda Fabia R5) terminaram o Rali de Portugal em segundo lugar, no que diz respeito às contas do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR).

A dupla madeirense partiu para a última classificativa do dia a 12.6s dos líderes (CPR) Armindo Araújo/Luís Ramalho (Škoda Fabia Rally2 evo), com Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia Rally2 evo) já a 1m21.7 do primeiro lugar e Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) a 1.47.9.

Na super especial de Lousada estava tudo em aberto na luta pela liderança, mas Armindo Araújo foi mais rápido e venceu as contas do campeonato nacional.