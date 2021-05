Tanak vence em Lousada e termina dia com liderança reforçada no Rali de Portugal

O estónio Ott Tanäk (Hyundai i20) venceu hoje a superespecial de Lousada e chega ao fim do primeiro dos três dias do Rali de Portugal na liderança da prova.

Tanäk terminou o dia com o tempo de 1:22.35 horas, deixando o segundo classificado, o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) na segunda posição, a seis segundos.

O espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) voltou a perder tempo para o seu companheiro de equipa e está já a nove segundos da liderança, com o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) em quarto, a 15,9 segundos de Tanäk.

O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que esta sexta-feira teve de abrir a pista, é quinto, a 24 segundos do líder.

O piloto francês sofreu pela posição em pista, sobretudo na ronda matinal, tendo conseguido responder à tarde, vencendo mesmo o troço de Mortágua (sétima das oito especiais do dia), que teve apenas uma passagem.

Tanäk, que foi o primeiro líder do rali, acaba a jornada de hoje com três vitórias em oito especiais disputadas, cabendo as restantes a Sordo (três), ao finlandês Kalle Rovanpera (Toyota Yaris) e a Ogier, com uma cada um.

O espanhol foi um dos protagonistas do dia, arrebatando a liderança logo à segunda especial, mantendo-se na frente até à secção da tarde.

No entanto, se de manhã usou quatro pneus macios, os pneus duros montados para a tarde aguentaram pouco no Hyundai do piloto espanhol, que ainda sofreu uma paragem do motor em Mortágua.

Essa foi a especial decisiva deste primeiro dia, pois permitiu a Tanäk vencer e recuperar a liderança, ao mesmo tempo que o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) era apanhado numa armadilha e ficava fora de prova.

O piloto belga tentará regressar sábado à competição de forma a minimizar as perdas para o campeonato, em que ocupa a segunda posição, a oito pontos do líder Ogier.

Em WRC2, o líder é o finlandês Esapekka Lappi (VW Polo), com 2,2 segundos de vantagem sobre o russo Nicolay Gryazin (VW Polo).

Este sábado disputa-se o segundo dos três dias da prova lusa, com os pilotos a enfrentarem 165,16 quilómetros, incluindo o maior troço do rali, em Amarante, com quase 38 quilómetros de extensão.

O Rali de Portugal é a quarta de 12 provas do Mundial de Ralis de 2021.