O CF União viu, esta manhã, reforçada a direcção liderada por Sérgio Nóbrega.

Naquela que foi mais uma Assembleia Geral, realizada no complexo do clube, no Vale Paraíso, ficou decidido reforçar a confiança na direcção liderado por Sérgio Nóbrega, concedendo um voto de confiança, para além de reforçado com as duas medidas, nomeadamente a eleição dos órgãos de substituição da direcção, para além de duas propostas feitas à 'Mesa' por dois sócios.

"Aprovar um voto de confiança da tomada de decisão da direcção em Outubro de 2020 que decidiu a renúncia do contrato de gestão por parte da ADUM ou CFU1913, contribuinte 515888974;

Pedir à direcção para recorrer aos meios legais ao seu dispor para impedir a utilização do nome, marcas e símbolos do Clube de Futebol União por parte da ADUM ou CFU1913, contribuinte 515888974 e anular a decisão do ponto dois da AG do dia 01 de Fevereiro de 2020", foram estas as propostas aceites segundo nota enviada ao DIÁRIO.

Ficou ainda decidido dar conhecimento destas decisões tomadas em Assembleia Geral às entidades competentes, nomeadamente, Associação de Futebol da Madeira, Direção Regional de Desporto e ao Presidente do Governo Regional da Madeira.