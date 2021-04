Jornais destacam fim de descontos covid nas creches e penas mais leves a quem confessar corrupção

Bom dia. Quinta-feira é também dia de Sábado e Visão. Conheça todos os destaques de hoje:

Visão:

- "Especial imobiliário: Onde encontrar casa ao melhor preço"

- "Arte: A nova loucura dos NFT"

- "Negócios do futebol: A tática dos clubes milionários"

Sábado:

- "Eu fui assediada"

- "Os 'boys' socialistas a quem o Governo deu cargos bem pagos"

- "Candidato pelo Chega: Irmão de José Rodrigues dos Santos diz que Hitler é de esquerda"

- "Cinco 'chefs' fizeram um prato especial para as mães"

Correio da Manhã:

- "Político e notário em golpe de 10 milhões: Ex-vereador caçado em esquema de batota com usucapião"

- "Ensino Superior: Estudantes contra propinas"

- "Imagens tramam licença de empresário agressor de repórter"

- "Atuação da GNR no Estádio sob investigação"

- "Castigo de 21 dias afasta Sérgio do banco no jogo com o Benfica"

- "Apanhados: Gang saca 1 milhão com SMS de bancos"

- "Cantora: Mara Abrantes morre aos 88 anos"

- "Portugueses recuperam direitos fundamentais"

- "Projeto em Montalegre: Ministro chumba lítio"

- "Famalicão: Freira confessa chapadas no convento"

- "Violência doméstica: Mulher e duas amantes denunciam bombeiro"

Público:

- "Governo quer alargar perdão de penas a quem confessar corrupção"

- "Boris sob fogo: Obras em Downing Street agora sob investigação"

- "Entrevista David Martelo: 'Acabar de vez com estas autoflagelações sobre colonialismo'"

- "EUA: Joe Biden 'tira' a 1% dos ricos para 'dar' aos pobres"

- "Moçambique: Pemba, um paraíso à beira do conflito"

- "França: Oficiais querem 'salvar' o país do islamismo. Le Pen aplaude"

- "Apesar de vacinados: Há lares que continuam a não deixar sair os idosos"

- "A guerra do lítio: Mina de Montalegre deverá voltar à posse do Estado"

- "Rui Ivo, do Infarmed: Vacina da Curevac deve ser aprovada em dois meses"

- "Desconfinamento: Este sábado já poderá ir a Espanha e jantar no restaurante"

Jornal de Notícias:

- "Creches e colégios privados retiram descontos covid no próximo ano"

- "Época balnear arranca nas datas habituais"

- "Pinto da Costa: 'Estou indignado e acho que tenho o direito'"

- "FC Porto: Conceição impedido de estar no banco frente ao Benfica"

- "Camionista pensou em suicídio quando esteve preso na Grécia"

- "Famalicão: Freira nega escravidão e castigos físicos a noviças"

- "Arouca: Maior ponte pedonal do mundo abre ao público na segunda-feira"

- "Montalegre: Projeto para mina de lítio em vias de ser cancelado"

Diário de Notícias:

- "O que muda do estado de emergência à situação de calamidade"

- "Morreu Michael Collins, o astronauta 'esquecido' da Apolo 11"

- "SIRESP: Mais 18 meses com a Altice em nome do 'interesse público'"

- "Autárquicas: PS nacional deverá confirmar Valdemar em Pedrógão Grande"

- "Conversas com cientistas: Explicar as vacinas a quem tem dúvidas e até a negacionistas"

- "Conselho das Finanças Públicas deteta dez grandes fraquezas no Programa de Estabilidade"

Inevitável:

- "Covid-19: País prepara-se para o primeiro fim de semana normal em meses"

- "José Raposo: 'A maioria dos artistas a partir de certa idade deixa de ter convites'"

- "Pobreza nas grandes cidades. 'Não consigo emprego nem apoio da Segurança Social. É como se fosse um fantasma'"

- "PS diz que Portugal não falhou e ataca 'vampiros da liberdade'"

- "Lítio. Matos Fernandes contraditório sobre Lusorecursos"

- "Michael Collins. Morreu o astronauta esquecido da Apolo 11"

- "Grande Prémio de Portimão. Os números loucos da Fórmula 1"

- "5G. Austríacos reclamam concurso para plataforma de leilão"

Negócios:

- "Dados dos Censos ficaram sujeitos a vigilância dos EUA"

- "Quebra de patentes pode resolver falta de vacinas?"

- "Governo admite prolongar teletrabalho por 15 dias"

- "Apoio à retoma a 100% deverá ser alargado em mais um mês"

- "Consumo de cerveja recua para níveis de 2014"

- "Estender Siresp obriga a aval do Tribunal de Contas"

- "Concessão: IP condenada a pagar 30 milhões à Algarve Litoral"

- "Banca: Santander vai despedir até 150 trabalhadores e piora condições"

A Bola:

- "Suspenso: Sérgio Conceição vai falhar os próximos quatro jogos do FC Porto"

- "'Queremos o mesmo tratamento dado ao Sporting', Pinto da Costa"

- "Benfica: Chiquinho tem saída quase certa"

- "Sporting: Max pode fazer último jogo pelos leões"

- "SC Braga: 'No futebol em que cresci isto seria impossível', Carlos Carvalhal"

- "Champions. PSG-Man. City (1-2): Lição de Guardiola"

- "Fórmula 1: 'Portimão é um circuito fantástico', Max Verstappen"

Record:

- "Benfica avança para Beto: Águias preparam proposta pelo goleador do Portimonense"

- "Sérgio só na última jornada: Suspenso por 21 dias e multa de 10.200 euros"

- "Pinto da Costa: 'Fomos espoliados, tenho todo o direito a estar indignado'"

- "Sporting: Nuno Santos agarra lugar"

- "SP Braga: 'Para o ano andamos todos à porrada...', Carlos Carvalhal apela ao fim dos excessos dos treinadores"

- "Champions: Armada portuguesa com um pé na final"

O Jogo:

- "Quatro jogos de fora: Conselho de Disciplina pune técnico com o maior castigo da época: 21 dias de suspensão e só volta na última jornada"

- "'Sérgio tem direito à `indignação', Pinto da Costa defende que arbitragem de Hugo Miguel e António Nobre foi 'anormal' e 'escandalosa'"

- "Marítimo-Braga: 'Assim andamos todos à porrada', Carlos Carvalhal"

- "Benfica: Taarabt também falha clássico"

- "Sporting: Rei das assistências recupera o lugar"

- "PSG-Manchester City (1-2): A crónica por Luís Freitas Lobo"