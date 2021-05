Missa pelo aniversário de D. Duarte de Bragança na Sé do Funchal

A Real Associação da Madeira e do Porto Santo assinala o aniversário de D. Duarte, Duque de Bragança, no próximo dia 15 de Maio, sábado, pelas 11 horas, com a celebração de uma missa na Sé Catedral do Funchal, presidida pelo Bispo do Funchal. D. Nuno Brás.

"Esta Missa será, também, rezada pela Família Real de Portugal, quando é assinalado o Dia Internacional da Família. A data foi escolhida pela Assembleia Geral da ONU, que proclamou o Dia 15 de Maio como o Dia Interncional da Família", refere nota da Real Associação da Madeira e Porto Santo.