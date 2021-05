Música e muita dança esta manhã na Fernão de Ornelas

O Clube Naval do Funchal em parceria com o DIÁRIO promoveram, esta manhã, uma aula de Sh’Bam ao ar livre.

Ao som de muita música, os instrutores, Fábio Leão e Ângela Pinto, colocaram a Fernão de Ornelas a dançar.

De acordo com Fábio Leão esta iniciativa, que se insere nas comemorações do mês do coração, foi uma forma de estimular à prática desportiva.

Ângela Pinto destacou a importância deste tipo de eventos para despertar a curiosidade da população, o que faz com que "queiram se mexer".

Na rua mais movimentada da cidade, os transeuntes mostraram-se acanhados para colocar o corpo a mexer em público, a instrutora explica o porquê: "A dança coloca as pessoas em movimento e nem toda gente está confortável para dançar com tantos espectadores".

Não foi o caso de Miriam Martins. A desportista de 28 anos aderiu à iniciativa do DIÁRIO em conjunto com o Clube Naval do Funchal, que de acordo com a jovem foi: "Espectacular, uma experiência que nunca mais vou me esquecer".

Miriam Martins revela a melhor parte desta aula de dança ao ar livre: "Eu sou muito sociável, estão foi bom para fazer novos amigos e estar em contacto com o público, o que é muito interessante".

Recorde-se que na compra de um exemplar do DIÁRIO, desta sexta-feira, habilita-se a receber vouchers do Clube Naval do Funchal, que garantem 3 dias de ginásio grátis.

A promoção está disponível nas Lojas do DIÁRIO da Rua Dr. Fernão Ornelas, n.º 56, Rua da Alfândega, n.º 8 e Marina Shopping, piso 0, limitada ao stock existente (não acumula com outras campanhas em vigor).