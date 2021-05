Átrio da Assembleia Legislativa da Madeira recebe exposição 'Os Grandes Azuis'

A Associação para Pessoas com Autismo 'Os Grandes Azuis' leva ao átrio da Assembleia Legislativa da Madeira a exposição 'Os Grandes Azuis'. A sessão de abertura decorre na próxima segunda-feira, dia 24 de maio, pelas 11 horas, com a presença do presidente da ALRAM e da Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania.

De acordo com nota à imprensa, este projecto trata-se de um jardim sensorial, que tem por objectivo "proporcionar uma variedade de experiências" a pessoas com diversas deficiências. "Os jardins sensoriais tem ainda um valor terapêutico, pois a sua frequência permita às pessoas portadoras de deficiência terem contacto com a natureza num ambiente seguro. Os Jardins sensoriais podem contribuir para o bem-estar físico e emocional, podendo ser locais agradáveis que permitam relaxar, reflectir, meditar, contemplar e conversar", explica a associação.

Estes jardins têm como alvo as crianças com necessidades educativas especiais e também a população mais idosa.