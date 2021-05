Centro Português de Caracas recebe jornada consular

O presidente do Centro Português de Caracas, Sérgio Nunes, confirmou que o Consulado Geral de Portugal de Caracas organiza mais uma acção de permanência consular, mas desta vez, acontece nos espaços da instituição, no próximo fim de semana, 15 e 16 de Maio.

No entanto, Licínio Amaral, Cônsul Geral de Portugal em Caracas, no início do ano tinha anunciado a possibilidade de retomar estas acções de permanência consular, fazendo parte da política de proximidade junto da comunidade portuguesa, mas desde que as condições sanitárias e as medida do governo venezuelano o permitissem.

É no espaço do centro social localizado numa urbanização em Macaracuay, no leste de Caracas, que serão realizados os dois tipos de actos consulares, o de renovação do passaporte e do cartão de cidadão. O cidadão portugueses interessados deverão solicitar a sua marcação enviando um email, com a indicação do nome, data de nascimento para o email: [email protected]

Esta acção de permanecia consular decorrerá entre as 8 horas da manhã e as 15 horas. O Centro Português de Caracas adianta que só apenas os membros serão atendidos e por nomeação emitida pelo consulado, e perante apresentação do email de confirmação e acção irá decorrer conforme as normas sanitárias e de segurança em vigor.