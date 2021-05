Governo propôs representante dos trabalhadores na administração da TAP

O Governo propôs aos sindicatos da TAP e eleição de um representante dos trabalhadores para o Conselho de Administração da transportadora, adiantou à Lusa Paulo Duarte, da direção do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava).

De acordo com o dirigente sindical "houve uma reunião hoje entre o secretário de Estado [Adjunto e das Comunicações, Hugo Mendes] e todos os sindicatos da TAP, incluindo a Comissão de Trabalhadores. E foi anunciado que tinha havido uma decisão do Governo para que um representante dos trabalhadores fizesse parte do Conselho de Administração da TAP", referiu, confirmando a notícia avançada pelo Expresso.

"As pessoas foram todas apanhadas de surpresa", disse, questionando o tempo limitado para a escolha de um representante, "até à próxima quinta-feira", estando depois prevista uma votação no dia 03 de junho, referiu.

Quanto ao processo de escolha, Paulo Duarte referiu que os sindicatos que tenham "mais de 2% de associados que trabalhem na TAP, ou seja 165 pessoas, podem indicar um candidato para ser eleito pelos trabalhadores".

De acordo com o dirigente do Sitava, em causa estará um universo de perto de oito mil trabalhadores, excluindo a Manutenção e Engenharia Brasil e a SPDH (Groundforce).

Além disso, há muitos sindicatos, alguns de classe, só com pilotos, tripulantes, mecânicos, entre outros, sendo que, para Paulo Duarte, pode ser difícil encontrar um candidato "que represente todas as tendências".

A votação deverá decorrer no portal interno dos trabalhadores.

Está a decorrer o processo para a escolha da nova gestão da TAP, que o Governo quer que assuma funções depois do fecho do plano de reestruturação com Bruxelas e de avançar para a execução.

"Gostaríamos que entrasse a partir do momento em que seja preciso executar o plano de reestruturação", adiantou o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, em dezembro, referindo-se ao processo de escolha de gestores para os cargos de topo da companhia aérea, que está a ser levado a cabo pela consultora Korn Ferry, escolhida pelo Governo.