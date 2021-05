Rede de supermercados de madeirense na Venezuela assinala 52 anos com mudança de imagem

A Excelsior Gama, uma das principais redes de supermercados luso-venezuelanos, assinalou hoje o 52.º aniversário com uma mudança de imagem, um logótipo com a letra G em cor vermelha, inspirado em Gama, o apelido dos seus fundadores.

Com mais de 3.000 empregados e 25 sucursais, algumas delas com milhares de metros quadrados, os supermercados Gama mudaram também o conhecido lema de "excelente qualidade em produtos e serviços" para o novo "Sem ti não existimos".

Uma vídeoconferência digital homenageou o seu fundador, o empresário madeirense Manuel da Gama, que em 1953 emigrou para a Venezuela, aos 18 anos, no navio 'Andrea Gritti', e "como muitos emigrantes, sem amigos, família, sem recursos económicos e sem dominar o idioma, apenas com uma malinha e muita vontade de progredir e ajudar a família em Portugal".

Luís Miguel da Gama, um dos filhos, explicou que a história dos supermercados Gama está dividida em três etapas: a primeira delas, a aquisição, em 1956, de uma mercearia "Abasto la Aragueña", e depois, a abertura, em maio de 1969, do Automercado Excelsior Gama.

"Em 1989, entrámos nós, o meu irmão [Nelson da Gama] e eu, e começou o sonho de construir uma rede de supermercados", explicou.

Por outro lado, Nelson da Gama explicou que os primeiros seis supermercados foram no formato "vecindário" (centrado em atender a vizinhança) com dimensões entre 800 e 2.000 metros quadrados, em "lugares estratégicos" e com "atenção muito personalizada".

Em 2002, surge o conceito "Plus" com a inauguração da maior sucursal, no leste de Caracas.

Segundo Miguel da Gama, a rede de supermercados Gama tem um centro de distribuição própria, 25 sucursais, 31 geradoras elétricas e um sistema de água próprio.

Entre os desafios mais recentes aponta o "momento difícil, principalmente nos primeiros meses" de administração durante a pandemia dw covid-19.

No entanto, destaca que têm também o "Gama em linha [na Internet], que tem crescido muito nos últimos meses" e funciona em permanência, com entrega a domicílio.

Segundo Nelson da Gama, hoje, "os clientes estão mais preparados, têm acesso às redes sociais e estão mais curtos de recursos, têm que fazer render mais o seu dinheiro".

Os supermercados Gama são tidos como referência em campanhas de promoção e preservação ambiental, poupança energética e reciclagem, conhecidas como EcoCausa.

A campanha mais recente apela aos venezuelanos para que eliminem o uso de bolsas plásticas, por ser "a espécie mais perigosa de contaminação no oceano".

Faz ainda campanhas de angariação de fundos para ajudar meninos com cancro e impulsiona o voluntariado com fins de desenvolvimento social em comunidades necessitadas.

Neste sentido, a campanha atualmente em curso pede para "ajudar a mudar a história de muitos", ajudando, com doações, a "Fundahígado", que atende pacientes pediátricos e adultos com doenças hepáticas, na Venezuela.