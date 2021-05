Quatro portugueses na segunda jornada dos Europeus de natação adaptada

Quatro portugueses, entre os quais Renata Pinto, que no domingo conquistou uma medalha de bronze, competem hoje, no segundo dia dos Europeus da natação adaptada, no Funchal, última oportunidade de apuramento para os Jogos Paralímpicos Tóquio2020.

Renata Pinto, que conquistou a medalha de bronze nos 100 metros bruços SB9, nada hoje as eliminatórias dos 200 metros estilos SM9, enquanto Ivo Rocha tenta um lugar na final dos 50 metros costas S5.

Diogo Cancela nada à tarde a final direta dos 100 metros costas S8, enquanto Marco Meneses participa na prova decisiva dos 100 metros mariposa S11.

Na natação adaptada, os atletas estão divididos por 14 classes, sendo as classes entre o um e o 10 para nadadores com deficiência motora, as classes entre 11 e 13 destinadas à deficiência visual, e a 14 para a deficiência intelectual.