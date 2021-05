Nacional também desceu em 2018/2019 na penúltima jornada

A última descida do Nacional da Madeira à II Liga do futebol português aconteceu a 12 de Maio de 2019, e curiosamente na penúltima jornada do campeonato, tal como o sucedido no dia de hoje.

Há dois anos o ‘adeus’ ao escalão máximo do futebol português aconteceu, também, na jornada 33, com os alvinegros, até então orientados pelo treinador Costinha, a serem goleados em casa, no Estádio da Madeira perante o FC Porto, por 0-4, adversário que veio à Madeira a precisar da vitória para tentar ainda o título de campeão, que acabou por ser entregue ao Benfica.

Tal como nesta época, em 2018/2019 o Nacional entrava para as duas últimas jornadas a precisar de vencer os dois jogos, mas a depender de outras equipas, na altura Tondela, Desportivo de Chaves e Vitória de Setúbal.

A derrota na penúltima ronda com o FC Porto e depois, em casa do Belenenses, na última jornada levou a que os alvinegros fechassem o campeonato no penúltimo lugar com 28 pontos, menos quatro que o Desportivo de Chaves que veio a ocupar o 16.ª posto, sendo igualmente relegado para a II Liga, depois de perder no último encontro diante do Tondela por 5-2, resultado que permitiu aos tondelenses festejarem a manutenção.

Em suma o cenário em 2020/2021 acaba por ser quase semelhante ao da última época que fez descer os alvinegros.

Diferenças de 2018/2019 para 2020/2021?

O Nacional este ano irá ser último na classificação, ao contrário do penúltimo lugar alcançado em 2018/2019.

Poderá somar os mesmos 28 pontos, mas para isso terá que vencer na última jornada o Rio Ave.

Em 2018/2019 os nacionalistas somaram um total de sete vitórias, pelo que poderão igualar esta época, mas terão que vence o Rio Ave no fecho do campeonato.