Wall Street fecha semana em alta depois de evolução em 'montanha russa'

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em alta, no fim de uma semana de 'montanha russa' nos mercados, com os investidores a oscilarem entre o receio da inflação nos EUA e o otimismo na frente sanitária.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average subiu 1,06%, para os 34.382,13 pontos, e o alargado S&P500 ganhou 1,49%, para as 4.173,81 unidades. O avanço maior foi protagonizado pelo tecnológico Nasdaq, que progrediu 2,32%, para os 13.429,98 pontos.

Contudo, no conjunto da semana, estes três índices emblemáticos fecharam com saldo negativo. O Dow Jones perdeu 1,14%, o Nasdaq recuou 2,34% e o S&P500 desvalorizou 1,39%.

Esta descida semanal explica-se por três sessões consecutivas de baixa, de segunda a quarta-feira, quando se multiplicavam os sinais de uma súbita alta de preços nos EUA.???????

Muito aguardado no mercado, o índice de preços no consumidor, divulgado na quarta-feira pelo Departamento do Trabalho, mostrou uma subida anual dos preços de 4,2% e mensal de 0,6%, acima das expectativas dos analistas.

Esta aceleração do ritmo de inflação suscita interrogações quanto a um possível reajustamento da política monetária ultra-acomodatícia da Reserva Federal (Fed).

"A principal questão para os investidores, se os preços continuarem a subir, é a de saber se a inflação subjacente vai ser temporária", como garante a Fed, "porque a principal inquietação é que se instale no longo prazo", sublinhou Quincy Krosby, da Prudential Financial.

A inflação subjacente exclui os preços voláteis da energia e da alimentação.?

De momento, a Fed continua a prometer não alterar a sua taxa de juro de referência (situada no intervalo entre zero e 0,25%) nem o seu programa de compra de ativos, que visam apoiar a recuperação da atividade económica.

A praça nova-iorquina, porém, recuperou com o aproximar do final de semana, graças em particular ao otimismo na frente sanitária norte-americana, depois de as autoridadesdos EUA terem levantado a obrigação de uso de máscara em ambientes internos para as pessoas vacinadas contra o novo coronavirus.