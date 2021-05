“Mais desenvolvimento e novas oportunidades”

Norberto Ribeiro lançou duras criticas a um executivo municipal de Machico “que se limita à gestão corrente, que não sabe cativar investimento privado e público ou fundos europeus e que nem sabe gerir as obras desenvolvidas pelo PSD, destruindo-as”.

O candidato pela coligação PSD/CDS à Câmara Municipal de Machico acredita ser possível mudar o rumo do concelho já nas próximas Eleições Autárquicas e lembra que o projecto “Juntos somos Machico” representa, precisamente, a esperança que falta e a força que este concelho precisa para seguir em frente, para alcançar novas conquistas e garantir novas oportunidades.

Uma mensagem deixada, hoje, durante o Conselho Regional do PSD/M, onde, mais uma vez, reiterou a sua confiança na equipa e no projeto que irá apresentar, assim como na vitória que, no seu entender, é decisiva para o seu concelho.

“Temos uma visão para o futuro. Um projeto capaz de recuperar o tempo perdido, devolvendo às populações tudo aquilo que merecem. Não nos conformamos nem nos acomodamos porque sabemos que somos capazes de ir mais além e a vitória que queremos alcançar, na qual acreditamos, será, acima de tudo, a vitória da nossa população”, concluiu.

“Se Machico apresenta, hoje, algum desenvolvimento ou progresso, não tenhamos dúvidas de que isso se deve à Social-democracia” disse, na sua intervenção, o candidato, em alusão a algumas referências do PSD que passaram pelo concelho, deixando a sua marca, referências que devem servir de exemplo agora e para o futuro, “na construção de um Município com outra identidade, com outra dinâmica social e económica e, acima de tudo, capaz de corresponder às necessidades e expetativas da população”.