Rui Abreu encontrou-se com vários madeirenses em Londres

O director regional das Comunidades e da Cooperação Externa, Rui Abreu, está de visita à comunidade madeirense no Reino Unido e hoje encontrou-se com diversos madeirenses no Centro Cultural e Desportivo Português em Londres.

O madeirense, José Manuel de Sousa, presidente do Centro Cultural e Desportivo de Londres adiantou ao DIÁRIO que organizou este encontro e almoço, onde participaram os conselheiros das comunidades madeirenses do Reino Unido, Carlos Freitas, José Silva, empresários e membros da direcção da instituição.

Rui Abreu termina a sua primeira visita oficial ao Reino Unido na comunidade madeirense de Crawley, nos subúrbios de Londres, no distrito de West Sussex.