Rui Abreu e Berta Nunes visitaram escola em Londres

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu, acompanhando a Secretária de Estado na deslocação oficial ao Reino Unido, visitou esta manhã a Escola Anglo-Portuguesa de Londres. Um estabelecimento escolar do 1º ciclo que no próximo ano letivo terá 450 alunos.

No início da tarde, a comitiva esteve na Biblioteca de South Lambeth, zona onde vivem entre 20 mil a 25 mil portugueses, a maioria oriundos da Madeira.

“Esta biblioteca faz um trabalho meritoso com a comunidade portuguesa. Trabalha com as escolas do 1º ciclo, frequentadas por muitos alunos portugueses, e por conseguinte, muitos madeirenses”.