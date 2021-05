A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes e o director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu, tiveram esta tarde um encontro com os diversos membros de movimentos associativos e empresários da comunidade portuguesa do Reino Unido.

O encontro decorreu na Embaixada de Portugal em Londres, onde foram recebidos pelo Embaixador de Portugal em Londres, Manuel Lobo Antunes.

Um dos emigrantes madeirenses que marcou presença neste encontro foi o actual presidente do Centro Cultural e Desportivo Português de Londres, José Manuel Sousa.

Esta é a primeira visita oficial de Rui Abreu como director Regional das Comunidades e Cooperação Externa ao Reino Unido.

A visita iniciou-se, esta manhã, com a visita ao Consulado - Geral de Portugal em Londres e prosseguiu durante a tarde com uma reunião com coordenação de Ensino Português no Reino Unido na Embaixada. Terminou com um encontro com os membros associativos da comunidade portuguesa do Reino Unido.