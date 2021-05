Berta Nunes termina hoje a visita ao Reino Unido

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, termina hoje a visita oficial ao Reino Unido na cidade de Manchester. Na manhã desta quinta-feira, a secretária de Estado visitou o Consulado Geral de Portugal em Manchester e agora encontra-se a almoçar com representantes da Comunidade Portuguesa. Berta Nunes adiantou que o Consulado em Manchester também vai ter um reforço, com mais dois funcionários.

“O Consulado está a atender menos pessoas do que conseguia atender antes, por causa de todas as restrições e também está a atender só por agendamento". Recordou ainda que a questão do agendamento colocou um outro problema, porque as pessoas não podem ir ao consulado pedir uma informação. Tem de ser tudo por agendamento que é gerido pelo CAC Reino Unido através de e-mail ou telefone.

Berta Nunes espera melhorar o nível de serviço prestado nos próximos dois meses: "com o reforço de funcionários no CAC Reino Unido, com o reforço para os Consulados de Londres e de Manchester, e com todo o apoio que estamos a dar, espero que consigamos um nível de serviço satisfatório".

A viagem termina esta tarde com uma visita a um estabelecimento comercial português na cidade de Manchester.