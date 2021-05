Curso de salvamento juntou Madeira e Lisboa

O Serviço Regional de Protecção Civil, através da Escola de Formação em Protecção Civil e Bombeiros, promoveu um curso de Salvamento em Grande Ângulo – Ambiente em Teleféricos, de 6 a 9 de Maio de 2020.

Nesta formação, participaram 12 bombeiros de diversos Corpos de Bombeiros da RAM e do Regimento de Bombeiros Sapadores de Lisboa que, através do Protocolo entre este Serviço Regional e a Câmara Municipal de Lisboa, assinado no mês de outubro de 2020, tiveram a oportunidade de treinar no único cenário existente a nível Nacional de Resgate em Teleféricos.

Esta formação, ministrada por 6 formadores, visou, segundo a Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil, "dotar os formandos com competências técnico-operacionais essenciais no âmbito das técnicas de Salvamentos em Grande Ângulo em Ambiente de Teleféricos".

Durante 4 dias, foram realizados diversos exercícios, treinando a organização no acesso à torre, garantindo os procedimentos de segurança, executar correctamente as manobras de acesso à torre, ao cabo e à cabine, dominar as técnicas de abordagem à vítima, equipando-a com o arnês de evacuação assim como as técnicas de evacuação vertical e oblíqua das vítimas de forma segura e controlada zelando pela manutenção das condições de segurança na área de trabalho, garantindo a sua segurança, da equipa e das vítimas. Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil

O Serviço Regional de Protecção Civil considera "a formação e o desenvolvimento profissional dos Agentes de Protecção Civil como um dos pilares fundamentais e determinante para a melhoria contínua dos serviços prestados na salvaguarda da vida humana e dos seus bens, mostrando-se sempre disponível para receber na sua Escola de Formação em Protecção Civil e Bombeiros todos aqueles que tenham vontade em aprender mais através da troca e partilha de conhecimentos".