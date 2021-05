Militares vão vigiar fogos e áreas protegidas na Madeira

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) e as Forças Armadas assinaram um protocolo para o emprego da capacidade conjunta de vigilância com recurso a drones no âmbito das missões de vigilância a incêndios florestais e a áreas protegidas.

O Contra-Almirante João Dores Aresta, Comandante Operacional da Madeira, elogiou a colaboração sempre pronta do presidente do IFCN para qualquer solicitação, tendo desde que chegou à Madeira contado com a colaboração da entidade pública regional e em especial do seu principal dirigente.

Quanto ao responsável pelo IFCN, Manuel António Filipe, fez referência ao “trabalho fabuloso” de aproximação do actual Comandante Operacional às entidades regionais, enaltecendo que a colaboração entre as duas instituições é notável. E agora que chega o Verão, altura propícia a fogos, este protocolo, segundo o responsável, tem ainda mais significado.

A terminar, Manuel António Filipe lembrou que tanto ele como os técnicos do IFCN têm "sido sempre muito bem recebidos por si nesta casa e estamos abertos a qualquer tipo de ajuda e colaboração, nesta ou noutras áreas”, garantiu ao Contra-Almirante.