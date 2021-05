Seminário 'Fotografia, Cinema e Arquivos' destaca contribuição de Manuel Luís Vieira para o cinema português

Entre hoje e amanhã o Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira acolhe o seminário 'Fotografia, Cinema e Arquivos', promovido pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira.

A sessão de abertura, que aconteceu esta manhã, foi presidida pelo Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, que aproveitou o momento para salientar o impacto da área cultural para o desenvolvimento regional: "A cultura está ligada ao desenvolvimento regional e à própria noção de coesão económica e social". O governante também mencionou a importância do investimento neste sector para as gerações futuras.

As práticas de intervenção do Governo Regional na área da cultura têm vindo a agregar e a dar sentido a um conjunto, necessariamente singular, de actos, práticas e investimentos que valorizam a cultura, entendida tanto como o saber e o fazer dos indivíduos, como o campo de produção cultural ou mesmo do campo artísticos, visando em última instância construir um sociedade mais coesa, mas também dar resposta às práticas culturais modernas, incluindo os desafios futuros da formação e da capacitação de novas gerações, também no apoio e promoção dos agentes culturais, na interligação das nossas comunidades e das suas gentes, na defesa do nosso património e da sua sustentabilidade. Eduardo Jesus, Secretário Regional de Turismo e Cultura.

O evento patrocinado pelo Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais da Universidade da Madeira, pela Cinemateca Portuguesa, Escola Secundária de Francisco Franco e pelo Cineclube 'Screenings Funchal', vem retractar o património cinematográfico e fotográfico português, e valorizar o trabalho desenvolvido pelo cineasta madeirense Manuel Luís Vieira.

Além do seminário, terá também uma exposição com trabalhos de criação visual desenvolvidos no ano lectivo de 2018-2019, por alunos de Artes Visuais da Escola Secundária de Francisco Franco, a partir de pesquisa sobre cinema e a sua história, sob coordenação da docente Filipa Venâncio, também curadora da exposição. A sessão apresenta ainda um novo livro sobre o cinema português e terá em exibição um conjunto de filmes, que contaram com a colaboração de Manuel Luís Vieira, tudo isto para ver até amanhã no Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira.