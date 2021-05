A manchete do seu DIÁRIO de Notícias desta quarta-feira diz-lhe que a cobrança coerciva rendeu mais de 28 milhões. Em 2020 registou-se um aumento de 19% face ao ano anterior, tendo subido consideravelmente as dívidas não fiscais. Complemento de produtividade dos funcionários do Fisco conhecido esta semana.

Campo de treinos com terras do novo hospital é o destaque fotográfico na primeira página. Palheiro Golfe vai poder apostar forte no mercado de grupos, que está em crescimento.

Saiba ainda que foram executados 7.700 testes nas farmácias. Madeira com uma das taxas de seroprevalência mais baixas do País.

Grutas investem 500 mil mesmo encerradas. Ainda não há previsão para a abertura da atracção natural em S. Vicente, afectada pelo sismo de 2020. Avança requalificação da zona comercial.

Na política, fique a saber que ‘Confiança’ confirma candidatos às 10 juntas do Funchal.

