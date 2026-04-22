Mulher sofre AVC no Porto Santo e é evacuada para a Madeira

Uma mulher de 80 anos foi, esta manhã, evacuada do Porto Santo após sofrer um AVC, mobilizando vários meios de socorro.

Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo foram accionados para uma residência onde se encontrava a vítima, prestando os primeiros cuidados no local. Perante a gravidade da situação, foi accionada a evacuação aérea através de um avião C295 da Força Aérea Portuguesa, que transportou a mulher até ao Aeroporto da Madeira.

À chegada, a vítima foi assistida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que asseguraram o seu encaminhamento para uma unidade hospitalar.