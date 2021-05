Não houve nenhum vencedor do prémio do Euromilhões que estava em jogo esta sexta-feira. No próximo sorteio há jackpot de 41 milhões em jogo.

Um segundo prémio vem para Portugal, no valor de 172 mil euros.

Relembramos que a chave sorteada era composta pelos números 6, 16, 18, 29 e 38 e pelas estrelas 6 e 11.