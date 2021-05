Operadora livra-se de castigo de meio milhão

Na primeira página do seu Diário desta terça-feira, o tema em destaque relata que uma operadora vai livrar-se de castigo de meio milhão. Tribunal da Relação revoga coima aplicada pela Autoridade Nacional de Comunicações, por a MEO ter prestado informação imprecisa sobre a ocupação das caixas de rua, existentes em diversas artérias do Funchal.

A imagem destacada mostra as Selvagens, uma área que vai estar protegida por mais 10 anos. Governo Regional já está a trabalhar para que diploma europeu seja renovado, no ano em que se comemora os 50 anos das ilhas como reserva natural.

“Mais seguro receber o Espírito Santo do que ir às compras” é outro assunto na capa do Diário. Igreja garante que visitas pascais, que decorrem em diversas paróquias, são feitas de acordo com as regras sanitárias em vigor P. 11 * Alívio das restrições só depois do dia.

Saiba ainda que se procedeu a extracção ilegal de inertes no ‘coração’ da Biosfera. Câmara de Santana travou acção clandestina na freguesia da Ilha.

Teófilo usa Noruega contra críticos da aquacultura, é outro tema destacado, para ler na edição impressa, onde pode encontrar outros conteúdos, sobre diferentes áreas.

