CMF apela à adopção de hábitos de vida saudáveis e ao consumo de produtos locais

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado pela vereadora Dina Letra, visitou esta manhã, no Mercado dos Lavradores, a VI edição da Semana do Coração, iniciativa municipal que decorre até 19 de Maio. Além dos rastreios bioquímicos, o objectivo é promover junto da população hábitos e estilos de vida saudáveis.

Através de comunicado, Miguel Silva Gouveia salienta que “esta é mais uma iniciativa que visa promover os mercados municipais numa lógica de integração com várias valências, nomeadamente na área da saúde e na promoção de hábitos de vida saudáveis.

"Nesse sentido, vamos desenvolver palestras e acções de sensibilização, apelando também ao consumo de produtos tradicionais e de qualidade que os nossos comerciantes têm à venda.” Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal

O autarca recordou que apesar de estarmos todos focados na COVID-19, é importante “não esquecer todas as outras patologias que eventualmente possam surgir".

Como tal, oferecemos a todos os funchalenses, residentes e turistas, a possibilidade de poderem fazer rastreios gratuitos e prevenirem doenças ligadas ao coração, como é o caso da tensão arterial, colesterol, entre outras.” Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal

“O Mercado dos Lavradores é um ponto de passagem obrigatório num roteiro pelo Funchal e, com a retoma das ligações aéreas com alguns países, já encontramos muitos turistas a visitar a nossa cidade. Eles são também o nosso público e uma peça chave para a retoma progressiva da actividade económica”, acrescentou.

Sobre a Semana do Coração

A Semana do Coração conta com rastreios bioquímicos, como à tensão arterial, glicémia e colesterol, e ainda a medição do índice de massa corporal, que serão assegurados pelos parceiros convidados.