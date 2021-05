Manuel Machado fala em "sentimento de tristeza mas com esperança"

O treinador do Nacional, Manuel Machado, não escondeu, no final do encontro de hoje com o Famalicão, que ditou a despromoção dos insulares à II Liga, um sentimento de tristeza, visível em todo o grupo, mas está confiante no regresso à I Liga no próximo ano.

"Julgo que toda a gente que teve trabalho no Nacional, está neste momento triste. É um sentimento de tristeza, mas com esperança porque a equipa tem-se reerguido na época seguinte. É uma grande esperança e grande certeza de que, daqui a um ano, estaremos a festejar", adiantou Manuel Macho na sala de imprensa do Estádio Municipal de Famalicão.

"A situação de estar no último lugar na tabela classificativa já se arrastava há muitas jornadas. Tentámos manter sempre em termos pontuais, do ponto de vista aritmético, a possibilidade de levar até ao fim de sobreviver na I Liga, mas ao perder aqui hoje não conseguimos chegar ao jogo de quarta-feira com essa possibilidade em aberto", acrescentou o técnico alvinegro.