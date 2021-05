Acompanhe aqui o 3.º dia do XXIX Festival Regional de Teatro Escolar - Carlos Varela

O programa do evento, que se estende até sexta-feira, 14 de Maio, integra a apresentação de curtas-metragens dos grupos de teatro de sete escolas da Região, testemunhos de antigos alunos que fizeram parte desses grupos e ainda pequenos colóquios.

No 3.º dia deste Festival acompanhe a curta ‘CARGA D’ÁGUA’ de O Moniz - Carlos Varela e as estreia dos clubes de teatro da EBS do Porto Santo e EB23 do Estreito de Câmara de Lobos na edição deste ano.

O espectáculo de hoje termina com o segundo 'Entreato’, que reúne testemunhos de antigos membros dos grupos de teatro escolar da Região.